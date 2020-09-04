Испанцы назвали зимний Байкал «восхитительным зрелищем»

На YouTube-канале Ontelevision вышло 11-минутное видео с реакцией испанцев на зимние пейзажи Байкала. «Это первое знакомство ребят не только с красотами России, но и со снегом», - отмечают создатели передачи.
Перед просмотром испанцам рассказали об уникальном озере: о том, что оно является жемчужиной Сибири, самым глубоким и древним озером на планете, крупнейшим хранилищем пресной воды. Один из ребят во время описания пошутил – «Это огромная бутыль».
Также им поведали, что здесь обитает много разных животных, и часть из них не встречается больше нигде на планете. Сообщили им о штормах (высота волн достигает 4 метров) и 2000 землетрясениях в год, происходящих на Байкале. Добавили и то, что озеро знаменито своим невероятно чистым и прозрачным льдом.
Иностранцы остались в полном восторге от видов зимнего Байкала. «Боже, какой лёд», «Восхитительное зрелище», «Смотри, какая красота», «Красотища какая, матушка-природа. Посмотри на пещеру», «Вау, как красиво», «Это прекрасно», «Чудесные пейзажи», «Напоминают обои на рабочий стол Windows» - говорили жители европейской страны в ходе просмотра видеозаписи.
Испанцы удивились машинам, проезжающим по льду, отметив, что впервые видят подобное.
Показали зрителям и зимний Иркутск, который их также впечатлил, остров Ольхон и камлающего шамана. Они также удивились тому, что на Байкале некоторые делают лунки, наливают туда водку и пьют спиртное через трубочку, а на закуску у них клюква. Одни отметили, что это «клёво», другие - что странно.
Как сообщал «Байкал-Daily», два года назад на популярном YouTube-канал «Итальянцы by Kuzno Productions» итальянцы угадывали, находится ли Байкал в России.