В Закаменском районе полицейские провели акцию «В школу я иду, знания ПДД с собой несу!»
Первоклассникам напомнили о соблюдении правил дорожной безопасности по пути в школу.
Автоинспекторы побеседовали с детьми о том, как правильно и безопасно вести себя на проезжей части. Новоиспеченные школьники охотно отвечали на вопросы и делились своими знаниями.
Родителям юных пешеходов рекомендовали ежедневно напоминать своим детям об осторожности на дороге: «Лучше всего, если вы личным примером будете прививать ребенку навыки дорожной безопасности».
Всех участников профилактической акции поздравили с началом учебы в школе и пожелали безопасного пути к знаниям, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии полицейские провели акцию для первоклассников
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Родилось малышей на 5% больше, чем годом ранее
В турнире примут участие около 150 спортсменов
Детям и подросткам напомнили о комендантском часе
Реакцию испанцев на Байкале сняли на видео
В Закаменском районе полицейские провели акцию «В школу я иду, знания ПДД с собой несу!»
В Бурятии прокомментировали скандал, возникший вокруг сельской школы
«Человек может жить до 120 лет, однако неправедным поведением и неправильным питанием люди сокращают собственную жизнь», - считает лама
Бюст создали ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Республиканское агентство ГО и ЧС напомнило жителям Бурятии о важности подготовки к сезону отопления
В школах проверяют организацию учебного процесса в условиях COVID-19
Учения прошли в Кяхте и Аргаде
Очередное пожарно-тактическое занятие прошло в отделе полиции состоялось 3 сентября
Дождливыми были 43 дня
Акция состоится на следующей неделе
Он понадобился для изоляции вахтовых рабочих