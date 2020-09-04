В Бурятии полицейские провели акцию для первоклассников

В Закаменском районе полицейские провели акцию «В школу я иду, знания ПДД с собой несу!»



Первоклассникам напомнили о соблюдении правил дорожной безопасности по пути в школу.



Автоинспекторы побеседовали с детьми о том, как правильно и безопасно вести себя на проезжей части. Новоиспеченные школьники охотно отвечали на вопросы и делились своими знаниями.



Родителям юных пешеходов рекомендовали ежедневно напоминать своим детям об осторожности на дороге: «Лучше всего, если вы личным примером будете прививать ребенку навыки дорожной безопасности».



Всех участников профилактической акции поздравили с началом учебы в школе и пожелали безопасного пути к знаниям, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



