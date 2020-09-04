В Бурятии школа была вынуждена обратиться за помощью к родителям

В Бурятии прокомментировали скандал, возникший вокруг сельской школы
Замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков и начальник управления образования Тарбагатайского района прокомментировали скандал, возникший вокруг Нижнесаянтуйской школы. Их слова приводятся в группе «Тарбагатай-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Дня знаний вокруг этой школы разразился крупный скандал. Группа родителей, недовольная директором, написала обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. Родители обвинили директора в недопустимом поведении. Также они рассказали о поборах – два класса поставили перед фактом, что нужно собрать на жалюзи почти 20 тысяч рублей.
«С нашего класса требуют 10 000. Со второго также. Школа новая, неужели на это не были выделены денежные средства? Почему этот вопрос перекладывают на родителей. Насколько это правомерно?» – прозвучал также вопрос в группе «Тарбагатай-инфо».
Первый замминистра образования Бурятии Валерий Поздняков прокомментировал следующим образом:
«Классные руководители обратились к родителям учащихся с просьбой оказать помощь в приобретении шторок, то есть как таковых поборов в чистом виде не возникало».
В свою очередь, начальник районного управления образования разъяснила ситуацию. Она отметила, что при строительстве школы в проектно-сметную документацию оформление учебных классов включено не было. И администрация школы была вынуждена обратиться к родителям за помощью.
- При строительстве новой школы в проектно-сметную документацию оформление учебных классов включено не было. Заложено приобретение оборудования, учебно-наглядных пособий. За счёт муниципального бюджета оформлены актовый зал и лестничные площадки. Затрачено около 500 тыс. руб. Выделены средства на приобретение посуды для школьной столовой. Администрация школы была вынуждена обратиться к родителям за помощью, - сказала начальник управления образования района Татьяна Номоконова.
Она подчеркнула, что помощь могла быть оказана только на добровольной основе.
Проведут проверку по этому факту прокуратура Бурятии и профильное министерство.
В Бурятии школа была вынуждена обратиться за помощью к родителям
Общество, Фото:
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