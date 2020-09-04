Бурятский лама рассказал, с чем нельзя употреблять молоко

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Человек может жить до 120 лет, однако неправедным поведением и неправильным питанием люди сокращают собственную жизнь», - считает лама



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о молоке и его свойствах, с чем можно и нельзя его употреблять. Так, лама рассказывает, что молоко относится к питью, также как вода и вино: «Они, соответственно, подавляют Ветер, Желчь и Слизь, но в то же время молоко возбуждает Слизь, вода – Ветер, а вино – Желчь».



- У молока вкус сладкий. Оно «маслянистое», «холодное», увеличивает силы тела, улучшает цвет, угнетает Ветер и Желчь, возбуждает страсть и Слизь. Коровье молоко питательно и полезно при прободении лёгких, оно даёт душе остроту. Козье молоко полезно при одышке, диатезе и т.д. Овечье молоко угнетает Ветер, но вредно для сердца. Ячье молоко полезно при болезнях Слизи и Желчи. Кобылье и ослиное молоко лечит лёгкие, однако опьяняет. Сырое молоко «холодное» и «тяжёлое», от него могут завестись черви и возбуждается Слизь. А кипячёное делается «лёгким» и «тёплым». Сгущённое молоко «тяжёлое» и переваривается плохо. Парное молоко подобно нектару, - поясняет Еши Намжил лама.



Он отмечает, что кисломолочные продукты изгоняют жар Ветра и возбуждают аппетит, а выжатая сыворотка слабит и чистит сосуды.



- Больше всего мы питаемся продуктами, полученными из коровьего молока. Поэтому считаю нужным рассказать о них подробнее. Все эти продукты обладают холодной природой. Прежде всего, из-за своей природы холода они несовместимы со всеми горячими продуктами. Молочные продукты быстро прокисают, бродят, при распаде дают мощную реакцию. Ввиду этого совместимых продуктов становится ещё меньше, - рассказывает настоятель.



Несовместимые продукты образуют в организме яды и токсины, которые практически не выводятся самостоятельно. Со временем это становится причиной появления заболеваний ЖКТ.



- Тибетская медицина делит жизнь человека на три основных периода: возраст Желчи, возраст Слизи и возраст Ветра. Первый возраст считался до 16 лет, однако в наше скоротечное время, пожалуй, эта планка опустилась до 14 лет. По крайней мере, у женщин – точно. Этот период характеризуется большим выбросом желчи, мощным метаболизмом, высокой температурой и т.д. Поэтому в этом возрасте мы очень горделивы, часто говорим «я», «моё», и время течёт медленнее. В этом возрасте для растущего организма молочная продукция весьма и весьма полезна. С таким количеством желчи и с таким метаболизмом они перевариваются без особого труда. Однако с возрастом выброс желчи уменьшается, метаболизм слабеет. Поэтому, чем старше человек, тем труднее эти продукты будут перевариваться, - объясняет лама.



По его словам, молоко и его разновидности не совместимы с любой рыбой, фруктами, ягодами, соками, вином, курятиной, бараниной, кониной. Также нельзя есть кислое и запивать молоком.



- Наше здоровье в наших руках, чем раньше начнём заботиться о нём, тем больше шансов жить дольше и качественнее. По моему глубокому убеждению, для качественного усвоения в один приём пищи лучше есть как можно меньше разных ингредиентов, особенно не рекомендую смешивать различные виды мяса и молочную продукцию с несовместимыми ингредиентами. Перерыв между приёмами пищи должен составлять не менее 4 часов, - советует Еши Намжил лама.



Он убеждён, что человек может жить до 100-120 лет, однако неправедным поведением и неправильным питанием люди сокращают собственную жизнь на несколько десятков лет. «Молоко и молочные продукты весьма токсичны, холодны, поэтому нужно быть особенно разборчивым по отношению к ним», добавил настоятель.



