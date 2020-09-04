В Бурятии осуждённые изготовили бюст Герою России Игорю Груднову

Идея создать скульптуру принадлежит осуждённому Эдуарду А. Он проходил срочную службу в дивизии «Дон-100», в которой Игорь Груднов был первым заместителем командира дивизии в 1996 году. Хотя он и не служил под руководством Игоря Сергеевича, хорошо знаком с его биографией и заслугами перед Отечеством.Осуждённые, под руководством скульптора, с энтузиазмом взялись за работу, которая длилась почти год.- Осужденный Эдуард А. является автором и других скульптур. На территории исправительного учреждения также установлены Монумент в память о земляках, не вернувшихся с войны, Монумент Льву Яшину, памятник Константину Станиславскому, барельеф «Стена памяти 321-ой сибирской дивизии», верстовой столб и памятник, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.