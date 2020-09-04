В Бурятии военные прятали «Буратино» под дымовой завесой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Специалисты РХБ защиты замаскировали позиции огнемётных систем при помощи специальных машин



Военнослужащие аэрозольного подразделения РХБЗ Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, провели специальные учения на полигоне «Онохой». Во время учений они скрыли позиции тяжёлых огнемётных систем залпового огня «Буратино» путём постановки термодымовой завесы.



По ходу учений расчёты систем «Буратино» провели стрельбу по легкобронированным целям и транспортным средствам условного противника, поразив цели на площади более 2 квадратных километров. Подразделение постановки термодымовой завесы применило специальные машины ТДА-3, создающие приземные и приподнятые аэрозольные завесы для маскировки войск и объектов от систем разведки и наведения высокоточного оружия. С их помощью была скрыта смена позиций тяжёлых огнемётных систем.



После этого подразделения РХБЗ вывели технику в пункты дезактивации и дегазации. Здесь они провели специальную обработку условно заражённой техники с помощью машин специальной обработки.



В учении приняли участие более 300 военнослужащих, задействовано более 80 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

