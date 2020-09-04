В Бурятии рассказали, что такое исправная печка

Республиканское агентство ГО и ЧС напомнило жителям Бурятии о важности подготовки к сезону отопления



Специалисты рассказали, как выглядит исправная отопительная печь. Она регулярно ремонтируется профессионалом, не имеет трещин, побелена и ее дымоход прочищается не менее двух раз в год. Предтопочный металлический лист возле такой печи имеет размер не менее 50 на 70 см, а расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции – не менее 50 см (если вы перекладываете отопительную печь, обязательно выполните это требование пожарной безопасности).



Мягкую мебель, шторы и другие легковозгораемые предметы нужно располагать на значительном расстоянии от печи.



Исправное электрооборудование должно быть только заводского производства. Возле электроприборов, как и возле печей, нельзя располагать легковозгораемые предметы. Электропроводка не должна иметь оголенных проводов и скруток, а её монтаж нужно доверять только профессионалу.



