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В Бурятии пожарные тренировались в школе и сельском клубе

В Бурятии пожарные тренировались в школе и сельском клубе
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Учения прошли в Кяхте и Аргаде

Сегодня, 4 сентября, пожарные провели пожарно-тактическое занятие в школе №3 города Кяхта. Пожарные отработали способы тушения пожара и проверили состояние источников наружного водоснабжения.


Также сегодня состоялись пожарно-тактические учения в здании сельского клуба в селе Аргада Курумканского района.

По тактическому замыслу учений, всё началось с условного возгорания на сцене. Произошло короткое замыкание с последующим распространением горения, что привело к задымлению путей эвакуации. Создалась угроза жизни людей.

По сигналу тревожной кнопки персонал оперативно покинул здание. Вскоре условный пожар был ликвидирован прибывшими пожарными подразделениями, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 






пожарные учения
 
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