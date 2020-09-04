В Бурятии пожарные тренировались в школе и сельском клубе













Сегодня, 4 сентября, пожарные провели пожарно-тактическое занятие в школе №3 города Кяхта. Пожарные отработали способы тушения пожара и проверили состояние источников наружного водоснабжения.Также сегодня состоялись пожарно-тактические учения в здании сельского клуба в селе Аргада Курумканского района.По тактическому замыслу учений, всё началось с условного возгорания на сцене. Произошло короткое замыкание с последующим распространением горения, что привело к задымлению путей эвакуации. Создалась угроза жизни людей.По сигналу тревожной кнопки персонал оперативно покинул здание. Вскоре условный пожар был ликвидирован прибывшими пожарными подразделениями, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.