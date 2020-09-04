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В Иркутске состоится большой областной фестиваль «Продукты Приангарья»

В Иркутске состоится большой областной фестиваль «Продукты Приангарья»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия будет открыта «Аллея ресторанов»

В Иркутске пройдёт большой областной фестиваль «Продукты Приангарья». Мероприятие состоится 5 и 6 сентября на острове Конный. Посетители смогут приобрести местную продукцию по ценам производителей.

- Ярмарки стали доброй традицией для Иркутской области. Одна из задач таких мероприятий – продвижение продукции местного производства. Большинство товаров отмечены знаком «Продукты Приангарья», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В рамках фестиваля запланировано мероприятие «Аллея ресторанов». Свои фирменные блюда представят 12 заведений.

Кроме того, фермеры проведут мастер-классы, в ходе которых научат варить сыр, давить масло, жарить мясо. В дни фестиваля состоятся различные конкурсы и музыкальные выступления творческих коллективов.

На мероприятии необходимо соблюдать масочный режим, будут использоваться одноразовая посуда и санитайзеры. Торжественное открытие фестиваля состоится 5 сентября в 13 часов на сценической площадке. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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