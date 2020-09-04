В Бурятии потушили «пожар» в отделе полиции

Очередное пожарно-тактическое занятие прошло в отделе полиции состоялось 3 сентября
На этот раз «пожар» тушили в отделе МВД России по Еравнинскому району, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По замыслу, условный пожар произошёл на первом этаже здания. Сотрудники полиции оперативно эвакуировались из «задымленного» здания. Прибывшие пожарные отработали действия по боевому развертыванию и ликвидации огня.
Подобные пожарно-тактические занятия проводятся во всех районах республики.
«Человек может жить до 120 лет, однако неправедным поведением и неправильным питанием люди сокращают собственную жизнь», - считает лама
Бюст создали ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Республиканское агентство ГО и ЧС напомнило жителям Бурятии о важности подготовки к сезону отопления
В школах проверяют организацию учебного процесса в условиях COVID-19
Учения прошли в Кяхте и Аргаде
Очередное пожарно-тактическое занятие прошло в отделе полиции состоялось 3 сентября
Дождливыми были 43 дня
Акция состоится на следующей неделе
Он понадобился для изоляции вахтовых рабочих
Наталья Семёнова провела первое практическое занятие
Бывший Бурятский митрополит 18 часов добирался из Улан-Удэ в Чебоксары
Евгений Сидоров рассказал, что его вдохновляет
Предложено семь вариантов мест для будущего памятника Эржене Будаевой
Хор проведёт онлайн-концерт
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с самым настойчивым пикетчиком