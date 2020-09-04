В Бурятии потушили «пожар» в отделе полиции





На этот раз «пожар» тушили в отделе МВД России по Еравнинскому району, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.По замыслу, условный пожар произошёл на первом этаже здания. Сотрудники полиции оперативно эвакуировались из «задымленного» здания. Прибывшие пожарные отработали действия по боевому развертыванию и ликвидации огня.Подобные пожарно-тактические занятия проводятся во всех районах республики.