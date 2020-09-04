Лето-2020 стало одним из самых дождливых в истории Читы

Дождливыми были 43 дня



Лето 2020 года стало одним из самых дождливых за всю историю Читы. Об сообщается в телеграм-канале «Факты о Чите» 5 сентября.



«Подсчитано, что из 92 летних дней дождливыми были 43. Это наложило свой отпечаток не только на строительную отрасль и аграрный сектор, но и вообще на весь уклад жизни читинцев», - говорится в сообщении.

