Дождливыми были 43 дня
Лето 2020 года стало одним из самых дождливых за всю историю Читы. Об сообщается в телеграм-канале «Факты о Чите» 5 сентября.
«Подсчитано, что из 92 летних дней дождливыми были 43. Это наложило свой отпечаток не только на строительную отрасль и аграрный сектор, но и вообще на весь уклад жизни читинцев», - говорится в сообщении.
Лето-2020 стало одним из самых дождливых в истории Читы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Акция состоится на следующей неделе
Он понадобился для изоляции вахтовых рабочих
Наталья Семёнова провела первое практическое занятие
Бывший Бурятский митрополит 18 часов добирался из Улан-Удэ в Чебоксары
Евгений Сидоров рассказал, что его вдохновляет
Предложено семь вариантов мест для будущего памятника Эржене Будаевой
Хор проведёт онлайн-концерт
Рейтинг возглавляет Оксфорд
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с самым настойчивым пикетчиком
Учёные из Германии установили новые имена погибших при взятии Берлина
Помогали в покраске заборов активистам бабушки с дедушками
Водитель большегруза Жаргал Раднаев в шутку поздравил всех с праздником
Байкал вошёл в топ-5 самых комфортных мест для отдыха на пенсии
Выставка открылась в Кяхтинском краеведческом музее
В открывшиеся четыре школы пошли более пяти тысяч детей