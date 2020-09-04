Улан-удэнцы cмогут сдать макулатуру, пакеты и банки на переработку

Акция состоится на следующей неделе
12 сентября с 10 до 12 часов в Улан-Удэ пройдёт ежемесячная акция «Время разделять!»
Горожане могут принести и сдать на переработку отсортированное вторсырьё и тем самым уменьшить объём мусора, вывозимого на полигон.
Вторсырьё можно принести в следующие точки:
1. центральный вход парка «Юбилейный» (43 квартал, напротив ТЦ «Заря»)
2. рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу, слева);
3. п. Восточный, остановка «Абсолют», улица Туполева, 7 «а»;
4. ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);
5. напротив музея истории Улан-Удэ по улице Ленина (Арбат);
6. Элеватор, магазин «Темп», с торца.
- Вторсырьё должно быть без пищевых и химических остатков. Пакеты нужно сполоснуть водой и высушить, - отмечают организаторы.
На акцию можно принести:
- макулатуру: газеты, книги, офисную бумагу, тетради, альбомы, коробки от чая, каш, конфет, чеки, флаеры/рекламки, журналы, в т.ч. глянцевые. Нужно всё это упаковать;
- картон необходимо сдавать отдельно;
- пластиковые бутылки от воды, напитков, молока (кроме ярко салатного цвета и фиолетового), смять/сжать (маркировка РЕТ 1);
- пластиковые бутылки от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна, канистры); пластиковые ёмкости от БАД, лекарств;
- алюминиевые банки;
- жестяные, консервные банки;
- стеклянные бутылки, банки;
- пакеты, тепличная плёнка, полиэтиленовая плёнка и мешочки, чистые и сухие (упаковка с маркировкой 2 и 4, мягкая, тянется).
- органические отходы: траву, опилки, картонные каретки от яиц, бумажные салфетки, овощные очистки, отходы со стола вареные/не вареные, отходы животного происхождения (жидкость слить, кости отдельно).
Яичную скорлупу нужно измельчить или сдать отдельно. Пищевые отходы надо упаковать в картонную коробку (без скотча) с двойным дном, чтобы не протекало, или в большой плотный пакет.
Также организаторы просят не допускать попадания в органику чеков, ценников, наклеек на фрукты, ваты, ламинированных бумажек, крышек, резинок, полиэтилена, обёрток от конфет, тряпок, влажных салфеток, бычков и др. мусора.
Можно сдать также:
- одежду старую ненужную, в хорошем состоянии - чистую, без дырочек, желательно с работающей фурнитурой, обувь, сумки. Организаторы передадут всё в фонд «Зула»;
- ткани тёмно-коричневого цвета, однотонные футболки: трикотаж, х/б, не пригодные для носки, джинсы. Все чистое, для творчества;
- палочки от суши и мороженого. Чистые, сухие, целые для творчества;
- пластиковые вёдра от пищевых и не пищевых продуктов. Маленькие (диаметром 12 см и высотой 12 или 8 см.) и большие от 7 литров целые, с крышкой.
Не принимаются:
- чайные пакетики, органика в мелких фасовочных пакетах;
- контейнеры из-под сладостей, фруктов, сметаны, подложки, одноразовая посуда (маркировка 1,3,5,6,7);
- грязные мешочки, шуршащие пакеты, упаковки с маркировкой 5 (из-под сухарей, пряников и т.п.).
Улан-удэнцы cмогут сдать макулатуру, пакеты и банки на переработку
Общество, Фото:
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