Лидер бурятского «Яблока» начала учить студентов

Наталья Семёнова провела первое практическое занятие
Председатель Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова стала преподавателем, она работает на юридическом факультете Бурятского госуниверситета. Первое занятие со студентами Наталья Семёнова провела накануне, 3 сентября. Она призналась, что для неё этот день был «радостным и волнительным».
- Провела первое практическое занятие по юридической психологии на юридическом факультете в качестве преподавателя! Я очень рада, что снова есть возможность заниматься любимым делом! Выражаю огромную благодарность декану юридического факультета Эльвире Раднаевой и всему коллективу юрфака. А студентам юридического факультета БГУ желаю успехов в учебе! – поделилась она.
За плечами у Натальи Семёновой обучение в БГУ (юриспруденция) и Томском педагогическом институте (психология).
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом Наталья Семёнова вызывала на спарринг главу Бурятии Алексея Цыденова.
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