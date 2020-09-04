 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 сентября

03 сентября

Популярное

Лидер бурятского «Яблока» начала учить студентов

Лидер бурятского «Яблока» начала учить студентов
Общество,  Фото:страница Натальи Семёновой
Наталья Семёнова провела первое практическое занятие

Председатель Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова стала преподавателем, она работает на юридическом факультете Бурятского госуниверситета. Первое занятие со студентами Наталья Семёнова провела накануне, 3 сентября. Она призналась, что для неё этот день был «радостным и волнительным».

- Провела первое практическое занятие по юридической психологии на юридическом факультете в качестве преподавателя! Я очень рада, что снова есть возможность заниматься любимым делом! Выражаю огромную благодарность декану юридического факультета Эльвире Раднаевой и всему коллективу юрфака. А студентам юридического факультета БГУ желаю успехов в учебе! – поделилась она.

За плечами у Натальи Семёновой обучение в БГУ (юриспруденция) и Томском педагогическом институте (психология).

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом Наталья Семёнова вызывала на спарринг главу Бурятии Алексея Цыденова.

партия "Яблоко" вузы студенты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в «Оранж Хаусе» вновь откроют обсерватор
В Улан-Удэ в «Оранж Хаусе» вновь откроют обсерватор
Общество, 04.09.2020
Он понадобился для изоляции вахтовых рабочих
Лидер бурятского «Яблока» начала учить студентов
Лидер бурятского «Яблока» начала учить студентов
Общество, 04.09.2020
Наталья Семёнова провела первое практическое занятие
Савватия встречали в Чебоксарах огромным букетом белых роз
Савватия встречали в Чебоксарах огромным букетом белых роз
Общество, 04.09.2020
Бывший Бурятский митрополит 18 часов добирался из Улан-Удэ в Чебоксары
21-летний спасатель из Бурятии: «Эта служба для меня была элитой»
21-летний спасатель из Бурятии: «Эта служба для меня была элитой»
Общество, 04.09.2020
Евгений Сидоров рассказал, что его вдохновляет
Улан-удэнцы неохотно голосуют по памятнику Эржене Будаевой
Улан-удэнцы неохотно голосуют по памятнику Эржене Будаевой
Общество, 04.09.2020
Предложено семь вариантов мест для будущего памятника Эржене Будаевой
Самый упорный пикетчик Бурятии «карает медицину»
Самый упорный пикетчик Бурятии «карает медицину»
Общество, 04.09.2020
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с самым настойчивым пикетчиком
Немецкие учёные установили имя погибшего красноармейца из Улан-Удэ
Немецкие учёные установили имя погибшего красноармейца из Улан-Удэ
Общество, 04.09.2020
Учёные из Германии установили новые имена погибших при взятии Берлина
В Улан-Удэ разукрашивают серые бетонные заборы
В Улан-Удэ разукрашивают серые бетонные заборы
Общество, 04.09.2020
Помогали в покраске заборов активистам бабушки с дедушками
Песню «Третье сентября» спели на бурятском языке
Песню «Третье сентября» спели на бурятском языке
Общество, 04.09.2020
Водитель большегруза Жаргал Раднаев в шутку поздравил всех с праздником
Россияне выбрали Байкал для комфортного отдыха на пенсии
Россияне выбрали Байкал для комфортного отдыха на пенсии
Общество, 04.09.2020
Байкал вошёл в топ-5 самых комфортных мест для отдыха на пенсии
В Бурятии представили коллекцию уникальных почтовых марок
В Бурятии представили коллекцию уникальных почтовых марок
Общество, 04.09.2020
Выставка открылась в Кяхтинском краеведческом музее
В Бурятии открылись четыре школы
В Бурятии открылись четыре школы
Общество, 04.09.2020
В открывшиеся четыре школы пошли более пяти тысяч детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^