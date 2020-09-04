В Бурятии выберут лучшего преподавателя детской школы искусств

Итоги республиканского конкурса подведут в конце ноября



Третий республиканский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств - 2020» объявлен в Бурятии в рамках проведения традиционного методического форума практики и творчества преподавателей образовательных организаций культуры и искусства региона.



Конкурс проводится с целью:

- создания условий для повышения квалификации, раскрытия творческого потенциала преподавателей, работающих с творчески одарёнными детьми и молодёжью и стимулирования их профессионального мастерства;

- поддержки лучших преподавателей детских школ искусств республики, распространения практики их работы и передовых методов обучения в детских школах искусств;

- популяризации профессии преподавателя детской школы искусств.



Конкурс призван способствовать:

- повышению профессионального мастерства и социального престижа преподавателей, работающих с творчески одарёнными детьми и молодёжью;

- выявлению талантливых педагогов, обобщению и распространению образцов инновационной педагогической деятельности;

- привлечению внимания органов местного самоуправления, общественности, средств массовой информации к проблемам сохранения и развития детских школ искусств.



Конкурсные документы и материалы принимаются до 13 ноября этого года. Подведение итогов конкурса состоится с 24 по 26 ноября в колледже искусств. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.

