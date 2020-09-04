Итоги республиканского конкурса подведут в конце ноября
Третий республиканский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств - 2020» объявлен в Бурятии в рамках проведения традиционного методического форума практики и творчества преподавателей образовательных организаций культуры и искусства региона.
Конкурс проводится с целью:
- создания условий для повышения квалификации, раскрытия творческого потенциала преподавателей, работающих с творчески одарёнными детьми и молодёжью и стимулирования их профессионального мастерства;
- поддержки лучших преподавателей детских школ искусств республики, распространения практики их работы и передовых методов обучения в детских школах искусств;
- популяризации профессии преподавателя детской школы искусств.
Конкурс призван способствовать:
- повышению профессионального мастерства и социального престижа преподавателей, работающих с творчески одарёнными детьми и молодёжью;
- выявлению талантливых педагогов, обобщению и распространению образцов инновационной педагогической деятельности;
- привлечению внимания органов местного самоуправления, общественности, средств массовой информации к проблемам сохранения и развития детских школ искусств.
Конкурсные документы и материалы принимаются до 13 ноября этого года. Подведение итогов конкурса состоится с 24 по 26 ноября в колледже искусств. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
В Бурятии выберут лучшего преподавателя детской школы искусств
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В рамках мероприятия будет открыта «Аллея ресторанов»
В тройку призёров вошли команды из Баргузинского, Северо-Байкальского районов и Улан-Удэ
Специалисты РХБ защиты замаскировали позиции огнемётных систем при помощи специальных машин
Итоги республиканского конкурса подведут в конце ноября
Станция – родина Героя Советского Союза Александра Парадовича
Участники коллективов ВСГИК добились успеха в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Туапсе
В Танхое прошли съёмки документального проекта «География детства. Бурятия»
Льготный проезд также действителен на части Иркутского района
По итогам конкурса были названы 15 победителей в трёх номинациях
Также победили пять городов Иркутской области и три Забайкальского края
Указ об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов
Родилось малышей на 5% больше, чем годом ранее
В турнире примут участие около 150 спортсменов
Детям и подросткам напомнили о комендантском часе
Реакцию испанцев на Байкале сняли на видео