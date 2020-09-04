Евгений Сидоров рассказал, что его вдохновляет
Спасателю Евгению Сидорову 21 год. Он один из самых молодых в Бурятской республиканской поисково-спасательной службе. О нём рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- Когда вы пришли в эту профессию и почему?
- На службу я пришёл в 20 лет. Пришел, потому что для меня эта служба была всегда эталоном, элитой. Я хотел сюда попасть. Всегда знал, что здесь работают очень крутые люди, которые много чего умеют. Просто хотел научиться. И хочется людям помогать. Изначально, меня направили сюда на практику. Так как я имею аттестацию спасателя, решил попробовать поработать и меня взяли.
- Что вас вдохновляет?
- Прежде всего желание учиться. Многое хочется попробовать. Всегда хотел ходить в горы, прыгнуть с парашютом, попробовать водолазное дело. В институте я занимался спортивным туризмом. Очень нравится до сих пор. Однажды, кстати, участвовал в соревнованиях по спортивному туризму вместе с БРПСС. Первое место заняли. А в жизни, в целом, меня вдохновляет моё хобби. Это моя машина «Жигули» (смеется).
- Каковы ваши жизненные устои и ценности?
- Прежде всего – это жизнелюбие. Нужно стараться быть в хорошем настроении, не огорчаться по пустякам. У всех бывают плохие моменты, но они проходят. Так что не вижу смысла расстраиваться.
- Как вы думаете, какую пользу вы приносите своей команде спасателей?
На этот вопрос Евгений попробовал отшутиться, что он бесполезен. Но нам всё же удалось преодолеть его стеснительность.
- Я самый молодой в команде. Каждый пытается меня чему-то научить. Смена растёт, так сказать (смеется). Хотелось бы продолжить свою деятельность именно здесь. Мне здесь с самого первого дня очень нравится. Интересный образ жизни и походная романтика. А еще нравится помогать людям.
21-летний спасатель из Бурятии: «Эта служба для меня была элитой»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Акция состоится на следующей неделе
Он понадобился для изоляции вахтовых рабочих
Наталья Семёнова провела первое практическое занятие
Бывший Бурятский митрополит 18 часов добирался из Улан-Удэ в Чебоксары
Евгений Сидоров рассказал, что его вдохновляет
Предложено семь вариантов мест для будущего памятника Эржене Будаевой
Хор проведёт онлайн-концерт
Рейтинг возглавляет Оксфорд
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с самым настойчивым пикетчиком
Учёные из Германии установили новые имена погибших при взятии Берлина
Помогали в покраске заборов активистам бабушки с дедушками
Водитель большегруза Жаргал Раднаев в шутку поздравил всех с праздником
Байкал вошёл в топ-5 самых комфортных мест для отдыха на пенсии
Выставка открылась в Кяхтинском краеведческом музее
В открывшиеся четыре школы пошли более пяти тысяч детей