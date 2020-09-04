21-летний спасатель из Бурятии: «Эта служба для меня была элитой»

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

Евгений Сидоров рассказал, что его вдохновляет



Спасателю Евгению Сидорову 21 год. Он один из самых молодых в Бурятской республиканской поисково-спасательной службе. О нём рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



- Когда вы пришли в эту профессию и почему?



- На службу я пришёл в 20 лет. Пришел, потому что для меня эта служба была всегда эталоном, элитой. Я хотел сюда попасть. Всегда знал, что здесь работают очень крутые люди, которые много чего умеют. Просто хотел научиться. И хочется людям помогать. Изначально, меня направили сюда на практику. Так как я имею аттестацию спасателя, решил попробовать поработать и меня взяли.



- Что вас вдохновляет?



- Прежде всего желание учиться. Многое хочется попробовать. Всегда хотел ходить в горы, прыгнуть с парашютом, попробовать водолазное дело. В институте я занимался спортивным туризмом. Очень нравится до сих пор. Однажды, кстати, участвовал в соревнованиях по спортивному туризму вместе с БРПСС. Первое место заняли. А в жизни, в целом, меня вдохновляет моё хобби. Это моя машина «Жигули» (смеется).



- Каковы ваши жизненные устои и ценности?



- Прежде всего – это жизнелюбие. Нужно стараться быть в хорошем настроении, не огорчаться по пустякам. У всех бывают плохие моменты, но они проходят. Так что не вижу смысла расстраиваться.



- Как вы думаете, какую пользу вы приносите своей команде спасателей?



На этот вопрос Евгений попробовал отшутиться, что он бесполезен. Но нам всё же удалось преодолеть его стеснительность.



- Я самый молодой в команде. Каждый пытается меня чему-то научить. Смена растёт, так сказать (смеется). Хотелось бы продолжить свою деятельность именно здесь. Мне здесь с самого первого дня очень нравится. Интересный образ жизни и походная романтика. А еще нравится помогать людям.

