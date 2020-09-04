Предложено семь вариантов мест для будущего памятника Эржене Будаевой
В Улан-Удэ до 11 сентября продлено голосование по выбору места установки памятника основательнице фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Эржене Будаевой. Причина в том, что жители голосуют не очень активно. Ранее срок голосования был с 24 по 31 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.
О том, что планируется установить памятник, стало известно этим летом. С инициативой выступили общественники. Рабочая группа, в которую вошли члены семьи Эржены Будаевой, Общественной палаты Бурятии, администрации Улан-Удэ, министерства культуры и министерства социальной защиты населения, выбрали варианты мест размещения памятника.
Вариант №1 - у здания Бурятского Государственного университета, ул. Ранжурова
Вариант №2 - у здания Ростелеком, ул. Ранжурова
Вариант №3 - у здания Национальной библиотеки Республики Бурятия, ул. Ербанова
Вариант №4 - на пешеходной улице Арбат напротив дома Ленина 29
Вариант №5 - «Аллея им. Эржены Будаевой» по ул. Жердева
Вариант №6 - «Аллея отцов» вблизи домов Ранжурова 10, 12
Вариант №7 - у главного входа в здание Бурятского Государственного университета им. Доржи Банзарова, ул. Смолина
Пока в голосовании лидирует аллея имени Эржены Будаевой. За этот вариант отдано 33 голоса, а всего же проголосовало около 40 человек.
Принять участие в голосовании можно на сайте «Активный горожанин», раздел «Голосования».
Улан-удэнцы неохотно голосуют по памятнику Эржене Будаевой
Общество, Фото:
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