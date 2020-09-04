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Улан-удэнцы неохотно голосуют по памятнику Эржене Будаевой

Улан-удэнцы неохотно голосуют по памятнику Эржене Будаевой
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Предложено семь вариантов мест для будущего памятника Эржене Будаевой

В Улан-Удэ до 11 сентября продлено голосование по выбору места установки памятника основательнице фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Эржене Будаевой. Причина в том, что жители голосуют не очень активно. Ранее срок голосования был с 24 по 31 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

О том, что планируется установить памятник, стало известно этим летом. С инициативой выступили общественники. Рабочая группа, в которую вошли члены семьи Эржены Будаевой, Общественной палаты Бурятии, администрации Улан-Удэ, министерства культуры и министерства социальной защиты населения, выбрали варианты мест размещения памятника.

Вариант №1 - у здания Бурятского Государственного университета, ул. Ранжурова

Вариант №2 - у здания Ростелеком, ул. Ранжурова

Вариант №3 - у здания Национальной библиотеки Республики Бурятия, ул. Ербанова

Вариант №4 - на пешеходной улице Арбат напротив дома Ленина 29

Вариант №5 - «Аллея им. Эржены Будаевой» по ул. Жердева

Вариант №6 - «Аллея отцов» вблизи домов Ранжурова 10, 12

Вариант №7 - у главного входа в здание Бурятского Государственного университета им. Доржи Банзарова, ул. Смолина

Пока в голосовании лидирует аллея имени Эржены Будаевой. За этот вариант отдано 33 голоса, а всего же проголосовало около 40 человек.

Принять участие в голосовании можно на сайте «Активный горожанин», раздел «Голосования». 
памятник
 
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