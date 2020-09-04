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В Бурятии семейский хор «Истоки» осваивает YouTube

В Бурятии семейский хор «Истоки» осваивает YouTube
Общество, 
Хор проведёт онлайн-концерт  

Забайкальский народный семейский хор «Истоки» готовит онлайн-концерт. Концерт состоится на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия».

В программе под названием «Песни, завещанные предками» в исполнении хора, прозвучат старинные протяжные, лирические, шуточные песни, частушки, молитвы. Участники своим творчеством передают богатство и разнообразие, полифоническую фактуру песенного наследия старообрядцев. Исполнители сохранили уникальную манеру исполнения – знаменитый семейский распев.

- Хор «Истоки» создан на базе Республиканского центра народного творчества в 1967 году преподавателем ВСГИК Н.И. Дорофеевым и выходцами старообрядческого села Большой Куналей Тарбагатайского района. С первого своего выступления хор приобрел широкую известность и популярность в СССР. Участники трепетно хранят репертуар хора. Новое поколение исполняет те же песни, что звучали полвека назад, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

За высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России Забайкальскому семейскому народному хору «Истоки» было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».
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