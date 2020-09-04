Хор проведёт онлайн-концерт
Забайкальский народный семейский хор «Истоки» готовит онлайн-концерт. Концерт состоится на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия».
В программе под названием «Песни, завещанные предками» в исполнении хора, прозвучат старинные протяжные, лирические, шуточные песни, частушки, молитвы. Участники своим творчеством передают богатство и разнообразие, полифоническую фактуру песенного наследия старообрядцев. Исполнители сохранили уникальную манеру исполнения – знаменитый семейский распев.
- Хор «Истоки» создан на базе Республиканского центра народного творчества в 1967 году преподавателем ВСГИК Н.И. Дорофеевым и выходцами старообрядческого села Большой Куналей Тарбагатайского района. С первого своего выступления хор приобрел широкую известность и популярность в СССР. Участники трепетно хранят репертуар хора. Новое поколение исполняет те же песни, что звучали полвека назад, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
За высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России Забайкальскому семейскому народному хору «Истоки» было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».
В Бурятии семейский хор «Истоки» осваивает YouTube
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Хор проведёт онлайн-концерт
Рейтинг возглавляет Оксфорд
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с самым настойчивым пикетчиком
Учёные из Германии установили новые имена погибших при взятии Берлина
Помогали в покраске заборов активистам бабушки с дедушками
Водитель большегруза Жаргал Раднаев в шутку поздравил всех с праздником
Байкал вошёл в топ-5 самых комфортных мест для отдыха на пенсии
Выставка открылась в Кяхтинском краеведческом музее
В открывшиеся четыре школы пошли более пяти тысяч детей
Хореографический колледж отметит 85 лет со дня рождения Петра Абашеева
Творческий симбиоз артистов Бурятского театра оперы и балета и бразильского хореографа настолько поразил участников, что может вылиться в масштабное сотрудничество
Мы будем находить для читателей необычные сюжеты из славного прошлого и насыщенного настоящего любимого театра
Утром туманы
Общество, 03.09.2020
Фестивали «Салют Победы» и «Дни мира на Тихом океане» пройдут с 3 по 6 сентября
Общество, 03.09.2020
Все предпраздничные мероприятия в этом году проходят онлайн