Школьников Бурятии приглашают принять участие в конкурсе рисунков

Темой работ станут сказки Пушкина
В Бурятии стартовал конкурс детских рисунков «По мотивам сказок Пушкина». Мероприятие проводится с 3 сентября по 29 сентября этого года в рамках фестиваля «Я в гости к Пушкину спешу…». В конкурсе могут принять участие дети от 6 до 16 лет.
На конкурс принимаются рисунки на темы мотивов сказок А.С. Пушкина. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 28 сентября прислать 3-5 фотографий произведения хорошего качества на электронный адрес muzeyrbns@mail.ru на рассмотрение жюри. Размер файла не более 1 МБ, не менее 300 пикселей по горизонтали. В теме письма должно быть указано «Участие в конкурсе детских рисунков. ФИО». Представленные работы должны сопровождаться указанием фамилии и имени автора, возраста, названия рисунка, техники исполнения, материала, размера, года создания, образовательного учреждения и руководителя, контактного телефона.
После объявления итогов победители конкурса должны предоставить отобранные работы в музей истории Бурятии. Размер работ должен соответствовать формату А3. Работы финалистов будут размещены на официальном сайте музея и на страницах социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея.
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Общество, Фото:
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