Иркутский госуниверситет попал в рейтинг лучших университетов мира

Рейтинг возглавляет Оксфорд



Иркутский государственный университет впервые вошёл в престижный мировой рейтинг лучших университетов, который ежегодно публикует британский журнал Times Higher Education. В глобальном рейтинге представлено только 48 российских вузов, а всего — лишь 1527 университетов из 93 стран. ИГУ – единственный представитель в рейтинге из Иркутской области, сообщает пресс-служба вуза.



Рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education — один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов. Рейтинг официально признан правительством РФ и является базовым для оценки эффективности университетов программы 5-100. Его преимущество — улучшенная методология, разработанная совместно с читателями и редакцией журнала Times Higher Education magazine и компанией Thomson Reuters. В настоящее время на методологию рейтинга оказывает влияние компания Elsevier и база данных Scopus. Так, одним из ключевых условий попадания в рейтинг является публикация за пять лет не менее 1 000 научных статей в изданиях, индексированных в базе данных Scopus, поддерживаемых издательством Elsevier.



— Задачу вхождения в рейтинг Times Higher Education мы поставили ещё в 2013 году, так или иначе все решения принимались в привязке к достижению этой цели. Поэтому попадание в этот рейтинг сегодня, безусловно, очень большой и значимый результат усилий всего университета. Появление ИГУ в рейтинге, несомненно, позволит более эффективно продвигать университет на мировом уровне. Примечательно, что кроме ИГУ, из российских вузов в рейтинг впервые попали ещё только три университета, имеющих статусы федеральных или национальных исследовательских университетов, — отметил врио ректора ИГУ Александр Шмидт.



Первое место среди российских университетов у МГУ им. М. В. Ломоносова, второе — МФТИ, третье — НИУ Высшая школа экономики. ИГУ соседствует в рейтинге с такими крупными вузами, как Южный федеральный университет, Уральский федеральный университет, РАНГХиГС, Дальневосточный федеральный университет, Сибирский федеральный университет и другие, многие из которых получали поддержку в рамках программ «5-100».



При составлении рейтинга использовались 13 показателей эффективности, сгруппированные по пяти областям: преподавание, исследования, цитирование, доход от производственной деятельности и международное взаимодействие. Кроме того, существенное влияние на рейтинг оказал анализ более 80 миллионов цитирований из 13 миллионов научных публикаций, а также опрос 22 000 ученых со всего мира.



Рейтинг возглавил Оксфордский университет (Великобритания). Также в десятке лучших Стэнфордский университет, Гарвардский, Калифорнийский технологический, Массачусетский технологический, Кембриджский, Йельский, Принстонский и Чикагский.



