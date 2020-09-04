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Самый упорный пикетчик Бурятии «карает медицину»

Самый упорный пикетчик Бурятии «карает медицину»
Общество,  Фото:страница Евгении Лудуповой
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с самым настойчивым пикетчиком

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова посвятила на своей странице в Instagram пост мужчине, которого можно назвать самым упорным пикетчиком. Уже несколько лет в самую разную погоду он стоит с плакатом на площади Советов – то у Народного Хурала, то возле дороги, то у крыльца правительства республики. В последнее время у него в руках «Позор карательной медицине», а до этого был «Прошу лечения».

Евгения Лудупова рассказала пользователям об этой ситуации и попросила у них совета.

- Практически ежедневно сталкиваюсь с гражданином М. у входа в минздрав. В ответ на его неоднократные требования было предложено множество вариантов по оказанию медицинской помощи, но всё тщетно. Более 50 раз за несколько лет он был госпитализирован в различные больницы, включая федеральные клиники. Было и обращение в суд со стороны пациента, но суд не удовлетворил требования истца, - отметила она.

Также министр добавила, что недавно мужчину направили на госпитализацию. Однако он не имел должных анализов, в том числе и теста на COVID-19, и поэтому госпитализация не состоялась.

4 сентября ему снова предложено направление на стационарное лечение.

- Уважаемые друзья, как быть в такой ситуации? Неоднократно обращалась к мужчине, ещё до того, как заняла пост министра, пыталась помочь как врач, как человек. Результата нет. Изучив историю болезни, могу сказать, что то хроническое заболевание, которое имеет гражданин М., требует соблюдения диеты и регулярного приема лекарственных препаратов, учитывая возраст. Мы всегда готовы помочь гражданину М. в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, к сожалению, пока не можем найти общий выход, гражданин продолжает ежедневно стоять у дверей минздрава и «карать медицину», - подытожила Евгения Лудупова.

«Байкал-Daily» уже сообщал об этом пикетчике. Житель Бурятии рассказывал, что у него проблемы с печенью и обвинял врачей в неправильном лечении. Мужчина делился, что он проходил обследования и лечение не только в Улан-Удэ, но и в Иркутске, Чите, Москве. Ради оплаты дороги и лечения ему пришлось продать машину. 
пикет минздрав
 
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