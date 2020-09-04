Немецкие учёные установили имя погибшего красноармейца из Улан-Удэ

Учёные из Германии установили новые имена погибших при взятии Берлина
Немецкие историки Эрика и Герхард Шварц установили фамилии 13 красноармейцев, павших весной 1945-го на подступах к немецкой столице, сообщает «Российская газета».
Учёные обнаружили, что при перезахоронении советских солдат и офицеров вскоре после Победы часть имен осталась не учтенной. Они не значатся в списках братских могил в данной местности, сообщила руководитель воронежского Регионального центра устной истории Наталья Тимофеева. Коллеги из ФРГ прислали ей список с «возвращенными» именами.
Среди них – сержант Фёдор Павлович Кравченко, рождённый в городе Херсон в 1922 году, он был призван на фронт из Улан-Удэ.
Кроме того, в списке числятся двое уроженцев Чкаловской (Оренбургской) области: сержант Михаил Максимович Анисов (1911 г. р.) из поселка Каменный Брод и рядовой Василий Никитич Калачев (1926 г. р.) из деревни Свиногорка. Оба служили в 11-м танковом корпусе.
В том же соединении воевали рядовые Алексей Никитич Короченко из деревни Шаталовка Корочанского района Курской области, старшина Василий Петрович Кострецов из поселка Лашма Касимовского района Рязанской области; младший сержант Дмитрий Степанович Кузнецов из деревни Большая Зверевая Токаревского района Тамбовской области; сержант Василий Иванович Привалов из села Студенцы Хворостянского района Куйбышевской (Самарской) области.
Из Одессы ушел на фронт рядовой 57-й гвардейской стрелковой дивизии Алексей Иванович Качалкин, уроженец подмосковной деревни Талицы. В той же дивизии служили и погибли под Берлином рядовой Александр Иванович Щекатов из Минусинска Красноярского края и москвичи - подполковник Дмитрий Иванович Кудряшов и полковник Константин Григорьевич Кулаков.
Шайхей Фарахович Сахов из Миякинского сельсовета Миякинского района Башкирской АССР был рядовым 35 гвардейской стрелковой дивизии. Уроженец Брянска Сергей Васильевич Стрельцов, призванный в Туймазинском районе той же Башкирии, - младшим лейтенантом в 47-й гвардейской стрелковой.
Немецкие учёные установили имя погибшего красноармейца из Улан-Удэ
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