В Танхое прошли съёмки документального проекта «География детства. Бурятия»
2 сентября в посёлок Танхой Кабанского района Бурятии приехала съёмочная группа общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов». Начались съёмки документального сериала «География детства. Бурятия». Ребята из маленького байкальского посёлка стали соавторами большого рассказа о детях республики – для детей всей страны.
Идеи сохранения природы, историко-культурное наследие южного Байкала, традиции предков стали темами для юных экскурсоводов. Анисимова Аиша, ученица 8 класса, познакомила гостей со станцией кольцевания птиц Байкальского заповедника и рассказала о своей исследовательской работе. Четвероклассница Вострякова Вероника раскрыла тайны летяг – «лесных дельтапланеристов», поделилась своими наблюдениями, сделанными в заповедной тайге.
Горшков Роман, ученик 7 класса, стал главным специалистом по традициям природопользования на Байкале, а ещё рассказал о заповедной династии, продолжателем которой он является. Гурков Георгий и Самсонов Никита из 11 класса представили героические страницы прошлого посёлка Танхой, связанные с российской историей. Теперь об уникальной Байкальской переправе и об интересном проекте «Мне до башни» узнают в молодёжном открытом медиапространстве.
В октябре сериал «География детства» будет представлен широкой зрительской аудитории. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Школьники Кабанского района Бурятии стали героями сериала
Общество, Фото:
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