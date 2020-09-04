В Бурятии представили коллекцию уникальных почтовых марок

Выставка открылась в Кяхтинском краеведческом музее



2 сентября в Кяхтинском краеведческом музее имени Обручева открылась выставка почтовых марок «И пусть поколения знают».



На выставке представлены марки, посвящённые героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками, выпускавшиеся в нашей стране как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период.



Коллекция марок принадлежит заслуженному работнику культуры Бурятии, депутату Кяхтинского районного совета депутатов Ольге Бусяцкой. Коллекция досталась от тёти. За каждой миниатюрой – память. Память о невиданных по масштабу сражениях и отважных вылазках партизан.



Внимание привлекают марки, посвящённые рядовому красноармейцу Матросову, закрывшему своей грудью амбразуру немецкого дзота, комсомолке Космодемьянской, летчику-истребителю Талалихину, командиру эскадрильи капитану Гастелло и легендарным маршалам Советского Союза Жукову, Рокоссовскому Василевскому и другим героям.



В 2020 году отмечается 130-летие Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

