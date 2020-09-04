В Бурятии открылись четыре школы









В Бурятии 1 сентября порядка 5,5 тысяч детей пошли в четыре новые школы. Они открылись в Нижнем Саянтуе Тарбагатайского района, Поселье и в улусе Хойтобэе Иволгинского района, а также в Улан-Удэ, где заработал новый корпус школы №25.Школы построены и оборудованы в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.рассчитана на 450 мест. На её строительство было направлено 414 млн. рублей за счёт средств, выделяемых национального проекта «Образование». На прилегающей территории обустроены баскетбольная и волейбольная площадки. На сегодняшний день в две смены в школе обучается 1050 детей.Вместо двух школ впостроили одно большое здание на 450 мест. Здание, разделённое на восемь блоков, возвели всего за год, направив на это 431,5 млн. рублей. В современной школе есть всё для удобства детей. В том числе учтены нормы для комфортного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья: спроектированы просторные спортивный и актовый залы, технологичный пищеблок, лифты, пандусы и специальные туалеты.В Поселье проживает порядка четырёх тысяч детей, из них 1660 – это дети школьного возраста. Временно новая посельская школа будет работать в три смены.Также в День знаний открыл свои двери новый корпусна 250 мест. С этого учебного года в школе будет обучаться 1966 детей в 57 классах. В новое здание на 250 учащихся переведут 750 учеников с 1 по 11 класс – это 23 класса. Обучение будет идти в две полных смены.На строительство корпуса было направлено 343 млн рублей. На территории школы появилось футбольное поле с современным покрытием. Кабинеты полностью оборудованы всей необходимой мебелью и современной техникой.Новая школа в улусе, открывшаяся 1 сентября, стала вторым по масштабности проектом, построенным за последние годы в рамках национального проекта «Образование». На её строительство было выделено 495 млн. рублей. На сегодня в эту школу записано 811 детей. Образовательный процесс будет проходить в две смены.Школу в Хойтобэе будут посещать дети не только из улуса, но и из соседних поселений, для подвоза детей был закуплен школьный автобус.