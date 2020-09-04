В Бурятии снимут фильм о легендарном балетмейстере Абашееве

Хореографический колледж отметит 85 лет со дня рождения Петра Абашеева



Осенью Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева представит фильм, посвящённый народному артисту РСФСР, балетмейстеру, педагогу Петру Абашееву.



Также в планах концерт и спектакль «Кошкин дом».



Творчество Петра Абашеева значительно и многогранно. Многие годы Петр Тимофеевич Абашеев был ведущим солистом Бурятского театра оперы и балета, партнёром и соратником Ларисы Сахьяновой. Также он постановщик балетных спектаклей, художественный руководитель балетной труппы театра и училища, балетмейстер-репетитор, педагог, театральный деятель.



Свою сценическую деятельность он начал в 1955 году после окончания Ленинградского академического хореографического училища имени Вагановой.



- Благодатные внешние данные, музыкальная и пластическая органика, драматический талант, открыли возможность претворения разных по стилю и жанровым особенностям образов. Это Зигфрид в «Лебедином озере», Базиль в «Дон Кихоте», Альберт в «Жизели», Спартак и Красс в «Спартаке» и многие партии классического репертуара. Нельзя не сказать и о работе над главными партиями в национальных бурятских балетах: «Во имя любви» Ж. Батуева, Б. Майзеля, «Цветы жизни», «Гэсэр», «Сын земли» Ж. Батуева и знаменитая, почитаемая всеми «Красавица Ангара» Л. Книппера, Б. Ямпилова, до сих пор не уходящая из репертуара театра. Зачастую сценическая интерпретация Петра Абашеева давала начало исполнительской традиции, ведь так много спектаклей он танцевал первым. Не перечислить всех ролей, но все-таки нужно назвать те, что отмечены зрелостью мастерства и художественной неповторимостью. Это Пер Гюнт из одноименного балета на музыку Э. Грига, Абдерехман из классического балета А. Глазунова «Раймонда», один из любимейших образов артиста – главный герой балета по сценарию В. Маяковского на музыку Д. Шостаковича «Барышня и хулиган», и, наконец, потрясающий по глубине трагический характер старого Момуна из «Белого парохода» А. Сойникова по повести Чингиза Айтматова, - рассказывают в пресс-службе минкультуры Бурятии.



В 1976 году Петр Тимофеевич стал художественным руководителем балетной труппы Бурятского театра оперы и балета и, продолжая сценическую карьеру, оставался им до 1983 года. Преподавательская и репетиторская деятельность Абашеева началась еще в 60-е годы, а в 1985 году Петр Тимофеевич возглавил художественное руководство хореографического училища.



С его приходом значительно расширились творческие перспективы училища. Педагоги и учащиеся училища не раз выезжали на учебу в Москву и Санкт-Петербург, гастролировали по республике, в Иркутске, несколько раз были в Монголии.



Умер в 1997 году на 64-м году жизни.



В 2001 году в 40-летний юбилей училища педагогический коллектив выступил с инициативой присвоить училищу имя народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева. Это событие состоялось в 2013 году.

