В Бурятии сегодня тепло

Утром туманы



По данным Бурятского Гидрометцентра, 4 сентября в республике без осадков. Утром местами туманы.



Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью местами была до +1, по юго-западу и северу при прояснении до -1,-3, заморозки. Днём ожидается +21,+26, местами до +16.



В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +21,+23.

