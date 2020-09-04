Утром туманы
По данным Бурятского Гидрометцентра, 4 сентября в республике без осадков. Утром местами туманы.
Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью местами была до +1, по юго-западу и северу при прояснении до -1,-3, заморозки. Днём ожидается +21,+26, местами до +16.
В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии сегодня тепло
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