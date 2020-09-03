В Улан-Удэ ребёнка не хотели зачислять в школу

Матери пришлось обратиться к детскому омбудсмену



Жительница Улан-Удэ пожаловалась уполномоченному по правам ребёнка в Буряти Наталье Ганькиной на то, что её сына не зачислили в городскую школу. Мать обратилась к детскому омбудсмену за неделю до начала учебного года.



- В своём обращении женщина обжаловала отказ администрации МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Улан-Удэ в зачислении её ребёнка в данное учреждение по прописке, - пояснила Наталья Ганькина.



Детский омбудсмен, в свою очередь, обратилась к председателю городского комитета по образованию.



- Приказом председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ ребёнок зачислен в начальный класс МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13». В настоящее время мальчик приступил к занятиям, - заключила она.

