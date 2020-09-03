Матери пришлось обратиться к детскому омбудсмену
Жительница Улан-Удэ пожаловалась уполномоченному по правам ребёнка в Буряти Наталье Ганькиной на то, что её сына не зачислили в городскую школу. Мать обратилась к детскому омбудсмену за неделю до начала учебного года.
- В своём обращении женщина обжаловала отказ администрации МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Улан-Удэ в зачислении её ребёнка в данное учреждение по прописке, - пояснила Наталья Ганькина.
Детский омбудсмен, в свою очередь, обратилась к председателю городского комитета по образованию.
- Приказом председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ ребёнок зачислен в начальный класс МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13». В настоящее время мальчик приступил к занятиям, - заключила она.
В Улан-Удэ ребёнка не хотели зачислять в школу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выбранные организаторами работы будут участвовать во втором туре в Москве
В течение полугода сохранятся некоторые ранее введённые ограничения
По словам врио губернатора, исключено попадание опасных отходов в Байкал
Всероссийский гастрономический фестиваль состоялся в конце августа в Калининграде
Запись голоса ирбиса Мунко – всего лишь второй случай видеофиксации голоса снежного барса в России
Матери пришлось обратиться к детскому омбудсмену
Сегодня, 3 сентября, в Улан-Удэ мероприятия в честь Дня воинской славы и 75-летия окончания Второй мировой войны начались с акции «Цветы Памяти» на Мемориале Победы
16-летняя жительница Бурятии приняла участие в съёмках нового телешоу «Миллион на мечту»
«Мир сейчас не стабилен», - заявил глава Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Жители Окинского района считают, что на их земле находятся истоки монгольской цивилизации
Многие осуждённые пользуются видеозвонком
Ход строительства запечатлели на видео
Осуждённые из рук в руки передавали рамку с годом - по порядку с 1941 по 1945 год
Пожар, по легенде, произошёл на втором этаже
Подарок получили жители села Элэсун Курумканского района