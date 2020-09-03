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В Улан-Удэ ребёнка не хотели зачислять в школу

В Улан-Удэ ребёнка не хотели зачислять в школу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Матери пришлось обратиться к детскому омбудсмену

Жительница Улан-Удэ пожаловалась уполномоченному по правам ребёнка в Буряти Наталье Ганькиной на то, что её сына не зачислили в городскую школу. Мать обратилась к детскому омбудсмену за неделю до начала учебного года.

- В своём обращении женщина обжаловала отказ администрации МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Улан-Удэ в зачислении её ребёнка в данное учреждение по прописке, - пояснила Наталья Ганькина.

Детский омбудсмен, в свою очередь, обратилась к председателю городского комитета по образованию.

- Приказом председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ ребёнок зачислен в начальный класс МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13». В настоящее время мальчик приступил к занятиям, - заключила она.
школы уполномоченный по правам ребенка
 
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