Студентка из Бурятии поборется за миллион рублей ради своего села



















Справка:



Премьера телешоу «Миллион на мечту» состоится 18 сентября на ТВ-3. Новый проект даст шанс обычным телезрителям получить миллион рублей на исполнение своей мечты. За 15 выпусков шоу создатели программы раздадут 15 миллионов рублей тем, кто прошёл кастинг и готов вынести свою мечту на суд взыскательного жюри. В него вошли продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и основатель косметических брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников.

16-летняя девушка из Тункинского района Бурятии Юлия Мухамадеева - студентка колледжа - участвует в новом шоу «Миллион на мечту» федерального канала «ТВ-3». По условиям необычной передачи, каждому участнику предстоит убедить звёздное жюри, что именно на его мечту нужно выделить миллион рублей. Юля хочет построить на эти деньги в своём селе Кырен новый мост взамен старого, приходящего постепенно в негодность.- Ходить там невыносимо, доски прогибаются. В общем, тяжело идти по нему. Хотелось бы мост всё-таки построить, потому что мост «проходящий»: и старики, и мамы с колясками ходят. Те же почтальоны всё время жалуются. А если обходить, то далеко в обход идти, много времени занимает, - рассказала «Байкал-Daily» мама Юлии Наталья Мухамадеева.Началась вся история с того, что в июне Юлия увидела рекламу будущего шоу по телевизору и загорелась.- Только первая реклама вышла, дочка говорит – «Мама, я хочу подать заявку, участвовать». Я говорю, пожалуйста, а что хочешь? Она – «Я хочу, чтобы в нашем селе новый мост построили». Я со смехом думала, ничего не получится. Потом ей позвонили и сказали, нам понравилась твоя заявка, мы очень рады, что есть такая молодёжь, у которой мечты не для себя, а для всех жителей. Похвалили её, - продолжает Наталья Мухамадеева.26 августа в Кырен приехала группа проекта из пяти человек и проводила в деревне съемки. Затем Юлия с мамой полетели в Москву – уже на съёмку программы. По договору, заключенному с организаторами шоу, семье нельзя разглашать подробности конкурса. Но Наталья отметила, что дочь вела себя спокойно и хорошо держалась перед жюри.Выпуск «Миллиона на мечту» начнётся 18 сентября, покажут в эфире жительниц Бурятии примерно в середине октября.