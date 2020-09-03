В Бурятии обнаружили средневековые монгольские захоронения





Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) исследовали средневековые захоронения в Тункинском и Окинском районах Бурятии. Здесь учёные нашли фрагменты воинской амуниции и одежды, сообщили в пресс-службе вуза.Этим летом учёные планировали провести раскопки в монгольском Прихубсугулье. Однако в связи с пандемией они скорректировали маршрут и отправились в Бурятию. Остепнённые территории юго-западной части республики по культурным и ландшафтным особенностям схожи с прихубсугульской территорией. Местность интересует учёных, поскольку именно здесь могут находиться захоронения, относящиеся к «имперскому периоду» XIII-XIV веков.Экспедиция длилась около месяца и состоялась при финансовой поддержке Музея-института семьи Рерихов.Первые 2,5 недели иркутяне провели вблизи приграничного посёлка Монды в Тункинском районе.В Тункинской долине исследования средневековых погребений не велись с 1920-х годов, т.е. с того момента, как там работал основатель иркутской школы археологии Бернгард Петри.- Тогда Бернгард Эдуардович раскопал несколько захоронений возле села Монды, материал из которых хранятся в Иркутском областном краеведческом музее. Планы и фотографии раскопов не сохранились, поэтому достаточно сложно представить, что собой представляли могилы, исследованные им.Сведения, добытые археологом Петри, относятся к 13-14 векам. Перед нами стояла задача – проведя раскопки, получить детальное представление о людях, населявших эту местность в период расцвета Монгольской империи. Мы исследовали могильник «Монды-1», который находится на склоне горы, возвышающейся над Иркутом, - сообщил профессор, заведующий лабораторией археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии ИРНИТУ Артур Харинский.Были обнаружены два захоронения, которые, как выяснилось, в древности успели разорить. Тем не менее, в одной из могил сохранились задние конечности - половина костяка, предположительно, принадлежавшего мужчине. Там же находилась и воинская амуниция – нож, наконечники стрел, костяные орнаментированные накладки на колчан, детали конской сбруи».Во втором погребении учёные нашли роговую накладку, которая крепилась к центральной части лука, усиливая его прочность и гибкость. Кстати, именно такие накладки начали появляться среди населения монгольской степи в начале прошлого тысячелетия, постепенно распространившись по Евразии.Определить пол, возраст, род занятий и примерный рацион человека, чьи кости нашли в Тункинской долине, учёным поможет серия специальных естественнонаучных анализов.Вторая часть экспедиции прошла в живописной горной местности в Окинском районе. К иркутским археологам присоединились представители Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ), а также ученики и сотрудники школы села Орлик.По словам Артура Харинского, для жителей Орлика работа археологов имеет особое значение. Они придерживаются гипотезы о том, что истоки монгольской цивилизации находятся именно в Окинском районе. Интерес местного населения к истории усиливает и отсутствие в научных источниках упоминаний о раскопках в этой местности древних захоронений.- Мы раскопали три кладки, которые как ожидалось, являются частью погребения. Вскоре выяснилось, что на исследуемом участке, находится лишь одна могила. В ней мы обнаружили бронзовую пуговицу, относящуюся к периоду XVIII-XIX века. Это по-своему интересно, поскольку данный факт дает определенное представление о погребальном обряде проживавшего здесь в это время бурятского племени хонгодоров. Любопытно, что две другие кладки, под которыми не были обнаружены остатки погребенных, размещались не на склоне, или у подножия горы, а на террасовидной площадке вблизи реки. Такое расположение может говорить о ритуальном предназначении конструкции. Каком именно – нам предстоит выяснить.Исследования в Окинском районе в 2020 году сложно назвать максимально продуктивными. Однако имеющиеся находки свидетельствуют о необходимости продолжить раскопки в последующих сезонах, - поделился мнением Артур Харинский.Сотрудники школы Орлика помогали обустраивать и поддерживать быт в лагере археолого, ученики 8 и 9-х классов раскапывали шурфы и зачищали каменные кладки.