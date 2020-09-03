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В колониях Бурятии установят больше телефонов

В колониях Бурятии установят больше телефонов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многие осуждённые пользуются видеозвонком

В исправительных учреждениях Бурятии увеличится количество телефонных аппаратов, сообщили в пресс-службе УФСИН. 

Вопрос представители ведомства обсуждали с директором ООО «СК-Софт» Виктором Ващаевым, оператором, предоставляющим услуги телефонной и видеосвязи в колониях республики.

В настоящее время телефонные аппараты имеются во всех исправительных учреждениях Бурятии, но их станет ещё больше.

Также осуждённые пользуются услугой «Видеозвонок», чтобы не только услышать, но и увидеть своих родных и близких.
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