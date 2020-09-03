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В Улан-Удэ приступили к дорожным работам на улице Павлова

В Улан-Удэ приступили к дорожным работам на улице Павлова
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Ремонт ведётся за счёт сэкономленных средств

В городе Улан-Удэ за счёт экономии средств дополнительно ремонтируется участок дороги по улице Павлова на общую сумму 8,5 млн рублей. Ремонт объекта протяженностью 640 метров включает в себя монтаж бортовых камней, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия и ремонт тротуаров.

Сотрудники подрядной организации уже приступили к работам. В настоящее время ведётся организационный процесс: согласование схемы организации дорожного движения с комитетом по транспорту, вопросы по дорожным знакам, завоз дорожно-строительной техники. Как сообщает подрядчик, в ближайшие дни начнутся демонтажные работы.

Срок окончания ремонта по контракту – 1 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.
дорожный ремонт Улан-Удэ
 
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