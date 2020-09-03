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В Улан-Удэ сняли с воздуха строительство Ледового дворца

В Улан-Удэ сняли с воздуха строительство Ледового дворца
Общество, 
Ход строительства запечатлели на видео

В Улан-Удэ продолжается строительство Ледового дворца, который появится возле Физкультурно-спортивного комплекса. Строительство началось в начале года.

Ход работ запечатлели на видео, в том числе с высоты птичьего полёта. Видео опубликовано на странице минспорта Бурятии. 



Трёхэтажное здание регионального центра по хоккею (так официально называется Ледовый дворец) будет площадью 16,5 тысяч квадратных метров.

Анонсировалось, что, кроме двух ледовых арен (большой и малой), во дворце откроются ресторан с видом на арену, фитнес-центр, спортивные магазины, шахматный клуб и др. Здесь также планируют проводить концерты и другие мероприятия.

Сейчас на объекте завершены земляные работы и устройство фундаментов. Выполняется монтаж металлического каркаса.

Ранее заявлялось, что строительство будет завершено в 2021 году. 
строительство ледовый дворец
 
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