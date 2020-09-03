В Улан-Удэ сняли с воздуха строительство Ледового дворца









Трёхэтажное здание регионального центра по хоккею (так официально называется Ледовый дворец) будет площадью 16,5 тысяч квадратных метров.



Анонсировалось, что, кроме двух ледовых арен (большой и малой), во дворце откроются ресторан с видом на арену, фитнес-центр, спортивные магазины, шахматный клуб и др. Здесь также планируют проводить концерты и другие мероприятия.



Сейчас на объекте завершены земляные работы и устройство фундаментов. Выполняется монтаж металлического каркаса.



Ранее заявлялось, что строительство будет завершено в 2021 году.



В Улан-Удэ продолжается строительство Ледового дворца, который появится возле Физкультурно-спортивного комплекса. Строительство началось в начале года.Ход работ запечатлели на видео, в том числе с высоты птичьего полёта. Видео опубликовано на странице минспорта Бурятии.