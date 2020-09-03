В Забайкалье отменён карантин по африканской чуме свиней

В течение полугода сохранятся некоторые ранее введённые ограничения



В Забайкальском крае отменены ограничительные мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очагов заболевания африканской чумой свиней в границах сёл Укыр, Менза и участка местности охотничьих угодий «Таёжной компании» в Красночикойском районе.



- В связи с выполненным комплексом ветеринарно-профилактических мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания африканской чумой свиней, отменены ограничительные мероприятия, – рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Забайкальского края Андрей Лим.



Напомним, что 14 июля на территории сёл Укыр и Менза Красночикойского района был зафиксирован вирус африканской чумы свиней. В неблагополучных пунктах было произведено отчуждение животных и мясной продукции.



При этом после отмены карантина на территории эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются некоторые ранее введённые ограничения.



- Это касается запрета на вывоз свиней за пределы территории угрожаемых зон, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней и не прошедших температурную обработку, обеспечивающую её обеззараживание. Действует запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, запрет на закупку свиней у населения. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывших эпизоотических очагах и первой угрожаемой зоне разрешается только через 12 месяцев после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья свиней, до истечения указанного срока разрешается размещение и содержание животных других видов, включая птиц. Также запрещено разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, – пояснила начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы государственной ветеринарной службы Забайкальского края Антонина Рыкова.



Ранее постановлениями губернатора Забайкальского края были установлены ограничительные мероприятия в границах сел Укыр, Менза и участка местности охотничьих угодий общества с ограниченной ответственностью «Таёжная компания», расположенных в Красночикойском районе. Об этом сообщает пресс-служба госветслужбы Забайкальского края.

