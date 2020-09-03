Осуждённые из рук в руки передавали рамку с годом - по порядку с 1941 по 1945 год
В Бурятии в следственном изоляторе №1 прошёл челлендж ко Дню окончания Второй мировой войны. В нём приняли участие осуждённые отряда хозяйственного обслуживания учреждения, состоящие в кружке художественной самодеятельности.
В видео-челлендже «Передай другому» осужденные из рук в руки передавали рамку с годом, по порядку - с 1941 по 1945, и рассказывали о главных исторических событиях военного времени.
- Мероприятие провели сотрудники отдела по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными с целью нравственного и патриотического воспитания осужденных, привлечения их внимания к истории нашей страны, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые запустили челлендж ко Дню окончания Второй мировой войны
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