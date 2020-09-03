Все предпраздничные мероприятия в этом году проходят онлайн
В Иркутской области начали отмечать День Байкала. В этом году предпраздничная неделя, с 31 августа по 5 сентября, проходит в онлайн-сообществе «Байкал 2.0». Очный формат мероприятия состоится 6 сентября с 11:30 до 17:00. на острове Юность в иркутской «Сиднейской опере».
Сотрудники отдела экологического просвещения «Заповедного Прибайкалья» подготовили игры, викторины и конкурсы. Самые активные участники получат призы. Также в этот день вручат призы победителям онлайн-викторины «Почувствуй себя экспертом-биологом» и прочих онлайн-конкурсов.
Напомним, День Байкала проходит сейчас в сентябре, в его первое воскресенье. Он внесён в перечень государственных праздников России в 1999 году. Одна из причин такого внимания государства к озеру – международное признание его исключительности ЮНЕСКО. В 1996 году организация внесла озеро Байкал в реестр мирового наследия природы. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске отмечают День Байкала в новом формате
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