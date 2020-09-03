В Бурятии тушили «пожар» в призывном пункте

Пожар, по легенде, произошёл на втором этаже
2 сентября провели пожарно-тактическое занятие в здании военного комиссариата Тункинского и Окинского районов Бурятии. По задумке, в здании произошёл пожар на втором этаже.
После эвакуации сотрудников объекта пожарные отработали свои действия по боевому развертыванию и ликвидации условного пожара.
- Подобные совместные занятия нацелены не только на совершенствование навыков пожаротушения огнеборцев, но и на закрепление правил эвакуации сотрудниками объекта, на котором проходит пожарно-тактическое занятие, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожар, по легенде, произошёл на втором этаже
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