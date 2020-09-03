В Иркутской области состоится форум поисковых отрядов

На нём обсудят лучшие добровольческие практики в поиске пропавших людей



С 12 по 13 сентября в посёлке Листвянка Иркутской области состоится форум добровольческих поисковых отрядов «БайкалСпас». Он объединит представителей поисковых отрядов из разных уголков страны и представителей государственных структур, проводящих поиск пропавших людей, для обмена опытом и сотрудничества.



Первый день форума станет теоретическим, будут организованы мастер-классы. Планируется участие заместителя министра по молодёжной политике Иркутской области Артёма Миронова, он расскажет об основных формах поддержки и поощрения добровольцев в регионе. Во второй день запланирована практика – полевые поиски.



К участию приглашаются волонтёры-поисковики, а также все желающие, кто хотел бы присоединиться к этому движению. Зарегистрироваться и узнать все подробности о мероприятии можно на сайте форума. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

