Добровольным пожарным в Бурятии подарили мотопомпу

Подарок получили жители села Элэсун Курумканского района



Вчера, 2 сентября, командир добровольной пожарной охраны Бурятии Виталий Козленко и глава села Элэсун Курумканского района Бэлла Галсанова подписали соглашение об информационном обмене и сотрудничестве.



Добровольным пожарным, стоящим на защите своего села, будет оказываться поддержка – как материально-техническая, так и финансовая.



В рамках сотрудничества добровольным пожарным была передана мотопомпа (переносной насос для подачи воды в очаг пожара) и листовки по правилами пожарной безопасности.



- Ближайшая пожарная часть находится в селе Курумкан – в 41 километре от нас. Поэтому поддержание и развитие добровольной пожарной охраны для нас очень важно. Наша добровольная пожарная команда состоит из семи человек, возглавляет её работник администрации, - сообщила Бэлла Галсанова.



С начала 2020 года добровольная пожарная охрана Бурятии заключила 15 соглашений с главами сельских поселений муниципальных образований в районах Бурятии и передала имущество для нужд добровольных пожарных на сумму порядка 200 тысяч рублей. Проведен аудит 86 добровольных пожарных команд в 11 районах республики. Было распространено порядка 3000 памяток по пожарной безопасности и безопасности в лесах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

