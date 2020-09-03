Месячник чистоты пройдёт в Улан-Удэ

Общегородской субботник состоится 17 октября



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил с 14 сентября по 17 октября месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий с проведением субботника 17 октября. Также в рамках месячника посадят деревья и кустарники, сообщили в городской администрации.



К уборке и благоустройству будут привлечены с соблюдением эпидемиологических правил организации всех форм собственности, управляющие организации, ТСЖ, ТОС и собственники частных домов.



Еженедельно будут проводиться проверки и рейды по убираемым территориям.



Управление административного контроля комитета городского хозяйства во время месячника усилит работу по контролю за организациями всех форм собственности по уборке.



В день общегородского субботника 17 октября будет бесплатный приём мусора на полигон от населения, организаций и предприятий всех форм собственности, за исключением организаций, занимающихся вывозом ТКО.

