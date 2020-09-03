Общегородской субботник состоится 17 октября
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил с 14 сентября по 17 октября месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий с проведением субботника 17 октября. Также в рамках месячника посадят деревья и кустарники, сообщили в городской администрации.
К уборке и благоустройству будут привлечены с соблюдением эпидемиологических правил организации всех форм собственности, управляющие организации, ТСЖ, ТОС и собственники частных домов.
Еженедельно будут проводиться проверки и рейды по убираемым территориям.
Управление административного контроля комитета городского хозяйства во время месячника усилит работу по контролю за организациями всех форм собственности по уборке.
В день общегородского субботника 17 октября будет бесплатный приём мусора на полигон от населения, организаций и предприятий всех форм собственности, за исключением организаций, занимающихся вывозом ТКО.
Месячник чистоты пройдёт в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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