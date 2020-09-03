Всероссийский гастрономический фестиваль состоялся в конце августа в Калининграде
С 27 по 29 августа на берегу Балтийского моря в городе Калининград состоялся гастрономический фестиваль «Street Food Russia», в котором приняли участие 50 команд из 15 регионов России. На мероприятии были представлены кулинарные проекты из Бурятии, Дагестана, Марий Эл, Челябинска, Владивостока, Ярославля, Москвы и других регионов. В рамках ежегодного гастрономического фестиваля гости и жители Калининграда могли попробовать более 50 видов уличной еды из разных уголков России и увидеть яркую гастрономическую программу.
Бурятия участвовала в фестивале по личному приглашению Леонида Гелибтермана, президента международного эногастрономического центра и одного из организаторов фестиваля «Гастрономические дороги Великого Шёлкового пути в Республике Бурятия». На мероприятии республику представил этно-ресторан «Орда», который предложил искушённой публике бурятское национальное блюдо буузы. Шеф повар ресторана Саян Доржиев рассказал гостям и экспертам фестиваля историю возникновения блюда, правила его приготовления и употребления. Для Бурятии это был первый опыт участия в «Street Food Russia». Несмотря на это ресторан «Орда» занял призовое третье место премии «Street Food Awards Russia».
- Теперь ещё в одном городе страны знают о Бурятии, Байкале и нашей национальной кухне! - говорится на официальной странице ресторана в Facebook.
По словам министра туризма РБ Марии Бадмацыреновой, участие предприятий республики в подобных проектах на всероссийском уровне очень важно для продвижения имиджа Бурятии и развития гастрономического туризма, а также для повышения и улучшения качества сервиса самих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма региона.
Ресторан из Бурятии стал призёром «Street Food Russia»
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