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Жителей Бурятии ждут тёплые выходные

Жителей Бурятии ждут тёплые выходные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дожди, если и будут, то небольшие

В Бурятии прогнозируют тёплые выходные.

По данным Бурятского Гидрометцентра, в пятницу, 4 сентября по республике без осадков. Утром местами туманы. Ветер ночью слабый, днём переменный 6-11 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу и северу при прояснении -1, -3, заморозки, днём +21, +26, местами до +16.

В Улан-Удэ завтра без осадков, утром туман. Ветер ночью слабый, днём переменный 5-10 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +21, +23.

В субботу, 5 сентября по республике ночью преимущественно без осадков, утром местами туманы, днём по юго-западу и югу кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днём восточный до 6-11 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по северо-востоку -1, -3, заморозки, днём +21, +26, местами до +16.

В воскресенье, 6 сентября по республике местами кратковременные дожди, ночью по юго-западу ливни, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +8, +13, местами +2, +7, днём +14, +19, местами до +24.

прогноз погоды
 
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