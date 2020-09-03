Их передали в День знаний
В преддверии нового учебного года коллектив Главного управления МЧС России по Республике Бурятия собрал для воспитанников республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних необходимые для учебы школьные принадлежности и вещи. В День знаний сотрудники МЧС доставили их в центр.
- Каждый желающий смог оказать посильную помощь и внести свою лепту в это благородное дело. Также в этом году наши специалисты обязательно проведут в центре уроки безопасности, поделятся своим опытом, обучат воспитанников, как правильно вести себя в чрезвычайной ситуации, - рассказала начальник группы отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки ГУ МЧС России по Бурятии Лариса Петрова.
Первое знакомство сотрудников МЧС с воспитанниками центра состоялось ещё в 2014 году. Тогда самые активные ребята – воспитанники детских домов республики приняли участие в социальном проекте «Тропою мужества» - совершили восхождение на Мунку-Сардык, Шумак, полуостров Святой нос, сплавлялись по реке, участвовали в строительстве «Байкальской тропы».
Сотрудники МЧС в Бурятии помогли детскому центру школьными принадлежностями
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