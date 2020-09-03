Права пенсионера защитила прокуратура
Житель Закаменского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на нарушение его пенсионных прав. Об этом случае сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Пенсионный орган отказал заявителю в повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Отказ был мотивирован неподтверждением им стажа работы в сельском хозяйстве.
Проверка установлено, что гражданин трудился в крестьянском хозяйстве, где сведения о продолжительности трудового стажа надлежащим образом не фиксировались. Бывшие работники организации, а также архивные документы подтвердили факт работы мужчины.
Прокурор района обратился в суд с требованием включить период работы в крестьянском хозяйстве в общий страховой стаж гражданина, дающий право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Советский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.
В Бурятии бывшему крестьянину незаконно не хотели повышать пенсию
Общество, Фото:
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