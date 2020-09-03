В Бурятии бывшему крестьянину незаконно не хотели повышать пенсию

Права пенсионера защитила прокуратура



Житель Закаменского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на нарушение его пенсионных прав. Об этом случае сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Пенсионный орган отказал заявителю в повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Отказ был мотивирован неподтверждением им стажа работы в сельском хозяйстве.



Проверка установлено, что гражданин трудился в крестьянском хозяйстве, где сведения о продолжительности трудового стажа надлежащим образом не фиксировались. Бывшие работники организации, а также архивные документы подтвердили факт работы мужчины.



Прокурор района обратился в суд с требованием включить период работы в крестьянском хозяйстве в общий страховой стаж гражданина, дающий право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Советский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.

