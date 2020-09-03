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Участковые Бурятии поборются за звание лучших в России

Участковые Бурятии поборются за звание лучших в России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В десятый раз пройдёт всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый»

Традиционно состязание участковых состоится в три этапа.

Первый этап конкурса стартует 11 сентября и продлится до 20 числа. На официальном сайте МВД по Бурятии жители смогут получить представление о каждом из претендентов на победу, ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами конкурсантов, отзывами о них сослуживцев и, конечно же, отдать свой голос за лучшего, по их мнению.

На втором этапе, который пройдёт с 7-16 октября, на сайте будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого тура. Среди них население выберет финалиста регионального уровня. Полицейский поборется за звание «Народного участкового страны» наряду с претендентами из других регионов России.

МВД по Бурятии уже сейчас призывает жителей активно участвовать в голосовании и поддержать земляков-конкурсантов.

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый» в 2019 году стал участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 УМВД России по Улан-Удэ старший лейтенант полиции Василий Калашников. Полицейский представлял Бурятию на федеральном уровне.

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