Школьники в Забайкалье вместо покупки цветов помогли больным детям

Усилиями детей и их родителей собрали 109 тысяч рублей



В Забайкальском крае 1 сентября 30 классов отказались от покупки букетов, вместо этого перечислив деньги в помощь больным детям. За три дня было собрано 109 тысяч рублей. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Пчёлка».



- Уже не первый год в день знаний в Чите проходит благотворительная акция для школьников и родителей! В прошлом году к акции присоединилось 8 классов с разных школ города. В этом году уже 30 классов со школ города и даже Забайкальского края! Мы благодарны родителям, которые буквально за один день смогли скооперироваться и приняли участие в акции . И как это важно, что благодаря таким акциям дети начинают понимать, что помогать в общем-то легко. Они замечают, что от них тоже зависит многое, а для того, чтобы сделать этот мир чуточку лучше, нужно всего лишь не быть равнодушными, - отмечают в фонде «Пчёлка».



Всем участникам акции передали благодарственные письма, а их учителям – поздравления.

