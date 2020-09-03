 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

Школьники в Забайкалье вместо покупки цветов помогли больным детям

Школьники в Забайкалье вместо покупки цветов помогли больным детям
Общество,  Фото:pixabay.com
Усилиями детей и их родителей собрали 109 тысяч рублей

В Забайкальском крае 1 сентября 30 классов отказались от покупки букетов, вместо этого перечислив деньги в помощь больным детям. За три дня было собрано 109 тысяч рублей. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Пчёлка».

- Уже не первый год в день знаний в Чите проходит благотворительная акция для школьников и родителей! В прошлом году к акции присоединилось 8 классов с разных школ города. В этом году уже 30 классов со школ города и даже Забайкальского края! Мы благодарны родителям, которые буквально за один день смогли скооперироваться и приняли участие в акции . И как это важно, что благодаря таким акциям дети начинают понимать, что помогать в общем-то легко. Они замечают, что от них тоже зависит многое, а для того, чтобы сделать этот мир чуточку лучше, нужно всего лишь не быть равнодушными, - отмечают в фонде «Пчёлка».

Всем участникам акции передали благодарственные письма, а их учителям – поздравления. 
благотворительность школьники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники в Забайкалье вместо покупки цветов помогли больным детям
Школьники в Забайкалье вместо покупки цветов помогли больным детям
Общество, 03.09.2020
Усилиями детей и их родителей собрали 109 тысяч рублей
В Бурятии оценили перенос даты окончания Второй мировой на 3 сентября
В Бурятии оценили перенос даты окончания Второй мировой на 3 сентября
Общество, 03.09.2020
Госдума официально закрепила то, что датой окончания Второй мировой войны является 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года. «Байкал-Daily» спросил экспертов – почему так важно отмечать эту дату именно третьего числа
В Бурятии температуру не измеряют, а записывают со слов
В Бурятии температуру не измеряют, а записывают со слов
Общество, 03.09.2020
Жители возмутились отсутствию бесконтактных термометров в поликлинике
Сотрудник МЧС из Бурятии быстрее всех пробежал в Иркутске
Сотрудник МЧС из Бурятии быстрее всех пробежал в Иркутске
Общество, 03.09.2020
Евгений Капустин готовится к чемпионату России
В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров
В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров
Общество, 03.09.2020
4 сентября инспекторы ГИМС проведут техосмотр маломерных судов
Улан-удэнца-должника не пустили на борт самолёта в Турцию
Улан-удэнца-должника не пустили на борт самолёта в Турцию
Общество, 03.09.2020
Жителя Бурятии «развернули» в аэропорту Внуково
В Улан-Удэ устроят субботу донора
В Улан-Удэ устроят субботу донора
Общество, 03.09.2020
Доноров будут принимать до обеда
Иркутский ипподром признали культурным памятником
Иркутский ипподром признали культурным памятником
Общество, 03.09.2020
Иркутский ипподром появился больше века назад
В Улан-Удэ сегодня включат очень необычную подсветку
В Улан-Удэ сегодня включат очень необычную подсветку
Общество, 03.09.2020
Это будет сделано в рамках акции «Свет мира» - в честь 75-летия окончания Второй мировой войны ⠀
В Сети показали снимок Хамбо Ламы в молодости
В Сети показали снимок Хамбо Ламы в молодости
Общество, 03.09.2020
«Какой молоденький», - восхищаются пользователи
Инспекторов нацпарка в Бурятии похвалили за порядочность
Инспекторов нацпарка в Бурятии похвалили за порядочность
Общество, 03.09.2020
В Бурятии рассказали историю про забытые на Байкале серебряные серёжки
Писатель Сергей Минаев принял Забайкалье за Бурятию
Писатель Сергей Минаев принял Забайкалье за Бурятию
Общество, 03.09.2020
Ошибку Сергей Минаев допустил в эфире «Эха Москвы»
В Бурятии местами ожидается дождик
В Бурятии местами ожидается дождик
Общество, 03.09.2020
Погода в третий день осени будет тёплой
Фестиваль пушкинской поэзии в Бурятии будет посвящён Селенгинскому острогу
Фестиваль пушкинской поэзии в Бурятии будет посвящён Селенгинскому острогу
Общество, 02.09.2020
В Новоселенгинске состоится конференция «Пушкин и декабристы»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^