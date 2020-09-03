Усилиями детей и их родителей собрали 109 тысяч рублей
В Забайкальском крае 1 сентября 30 классов отказались от покупки букетов, вместо этого перечислив деньги в помощь больным детям. За три дня было собрано 109 тысяч рублей. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Пчёлка».
- Уже не первый год в день знаний в Чите проходит благотворительная акция для школьников и родителей! В прошлом году к акции присоединилось 8 классов с разных школ города. В этом году уже 30 классов со школ города и даже Забайкальского края! Мы благодарны родителям, которые буквально за один день смогли скооперироваться и приняли участие в акции . И как это важно, что благодаря таким акциям дети начинают понимать, что помогать в общем-то легко. Они замечают, что от них тоже зависит многое, а для того, чтобы сделать этот мир чуточку лучше, нужно всего лишь не быть равнодушными, - отмечают в фонде «Пчёлка».
Всем участникам акции передали благодарственные письма, а их учителям – поздравления.
Школьники в Забайкалье вместо покупки цветов помогли больным детям
Общество, Фото:
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