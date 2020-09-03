Бурятия сыграла в ветеранском турнире по футболу «Дни Байкала»

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Представители республики заняли 4 место



С 28 по 29 августа в посёлке Утулик Иркутской области прошёл ветеранский турнир по футболу «Дни Байкала». В соревнованиях приняли участие 8 команд из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.



Впервые в турнире приняла участие команда ФК «Лимонад – Бурятия». По итогам группового этапа команда вышла в 1/4 финала, где победила команду из города Слюдянка со счётом 2:0. В полуфинале ребята вновь встретились с фаворитами турнира – ветеранами ФК «Чита». Им они уступили со счётом 0:2. В матче за третье место команде не хватило свежих игроков, и ветераны уступили команде «Забайкальские ключи» из Читы, заняв в итоге четвёртое место.



Призовые места распределились следующим образом: 1 место – ФК «Чита» (г. Чита), 2 место – «Братск» (г. Братск), 3 место – «Забайкальские ключи» (г. Чита).



В составе команды ФК «Лимонад – Бурятия» играли следующие футболисты: Горбик Игорь, Горбик Анатолий, Кидаев Сергей, Будаев Саян, Халматов Сергей, Очиров Доржи, Арбалжинов Борис, Цыдендамбаев Александр, Имехелов Виталий, Жамьяндабаев Анатолий. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.

