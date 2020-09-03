В Бурятии температуру не измеряют, а записывают со слов

Жители возмутились отсутствию бесконтактных термометров в поликлинике



Жители Тарбагатайского района Бурятии возмутились тому, что в поликлинике в райцентре не измеряют температуру посетителей при входе. Они утверждают, что данные записывают со слов людей. Об этом сообщается в паблике «Тарбагатай-инфо».



- Хотим задать вопрос главе района. Почему в районной администрации при входе мерят температуру прибором, а вход в поликлинику записывают со слов посетителей? Самим не стыдно, что дискриминация людей! – спросили жители.



Выяснилось, что в центральной районной больнице бесконтактные термометры вышли из строя. Сейчас оформлена заявка на закупку новых.



- В районной администрации термометрия проводится в соответствии с указом главы Бурятии от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от ЧС, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса». В Тарбагатайской ЦРБ в настоящее время бесконтактные термометры вышли из строя. Оформлена заявка на закупку. Проходит процедура закупки, - цитирует «Тарбагатай-инфо» главу района Светлана Шабаршова.



Также она добавила, что на сессии районного совета депутатов 7 сентября будет приниматься решение о передаче двух бесконтактных термометров из муниципальной собственности - администрации района - в собственность больницы.

