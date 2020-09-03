Сотрудник МЧС из Бурятии быстрее всех пробежал в Иркутске

Евгений Капустин готовится к чемпионату России



Сотрудник Главного управления МЧС России по Бурятии подполковник внутренней службы Евгений Капустин показал лучший результат на открытом первенстве Иркутской области по лёгкой атлетике.



Евгений участвовал в забегах на 1500 и 5000 метров в возрастной группе 40-45 лет. И сразу в двух дисциплинах занял первые места. Всего в соревнованиях в Иркутске участвовало более 40 спортсменов.



Это далеко не первая победа Евгения Капустина, он участник и призёр соревнований как регионального, так и всероссийского уровня. Однако останавливаться на этом легкоатлет не намерен. В настоящее время спортсмен усиленно готовится к чемпионату России, который пройдет в конце сентября в Адлере.



- Целенаправленно готовлюсь, тренируюсь пять дней в неделю, несмотря на график работы. На чемпионате России планирую участвовать в забегах на 800, 1500 и, возможно, на 5000 метров, - рассказывает Евгений Капустин.



Капустин занимает должность старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



