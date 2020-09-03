 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

Сотрудник МЧС из Бурятии быстрее всех пробежал в Иркутске

Сотрудник МЧС из Бурятии быстрее всех пробежал в Иркутске
Общество,  Фото:03.mchs.gov.ru
Евгений Капустин готовится к чемпионату России

Сотрудник Главного управления МЧС России по Бурятии подполковник внутренней службы Евгений Капустин показал лучший результат на открытом первенстве Иркутской области по лёгкой атлетике.

Евгений участвовал в забегах на 1500 и 5000 метров в возрастной группе 40-45 лет. И сразу в двух дисциплинах занял первые места. Всего в соревнованиях в Иркутске участвовало более 40 спортсменов.

Это далеко не первая победа Евгения Капустина, он участник и призёр соревнований как регионального, так и всероссийского уровня. Однако останавливаться на этом легкоатлет не намерен. В настоящее время спортсмен усиленно готовится к чемпионату России, который пройдет в конце сентября в Адлере.

- Целенаправленно готовлюсь, тренируюсь пять дней в неделю, несмотря на график работы. На чемпионате России планирую участвовать в забегах на 800, 1500 и, возможно, на 5000 метров, - рассказывает Евгений Капустин.

Капустин занимает должность старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

МЧС легкая атлетика спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники в Забайкалье вместо покупки цветов помогли больным детям
Школьники в Забайкалье вместо покупки цветов помогли больным детям
Общество, 03.09.2020
Усилиями детей и их родителей собрали 109 тысяч рублей
В Бурятии оценили перенос даты окончания Второй мировой на 3 сентября
В Бурятии оценили перенос даты окончания Второй мировой на 3 сентября
Общество, 03.09.2020
Госдума официально закрепила то, что датой окончания Второй мировой войны является 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года. «Байкал-Daily» спросил экспертов – почему так важно отмечать эту дату именно третьего числа
В Бурятии температуру не измеряют, а записывают со слов
В Бурятии температуру не измеряют, а записывают со слов
Общество, 03.09.2020
Жители возмутились отсутствию бесконтактных термометров в поликлинике
Сотрудник МЧС из Бурятии быстрее всех пробежал в Иркутске
Сотрудник МЧС из Бурятии быстрее всех пробежал в Иркутске
Общество, 03.09.2020
Евгений Капустин готовится к чемпионату России
В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров
В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров
Общество, 03.09.2020
4 сентября инспекторы ГИМС проведут техосмотр маломерных судов
Улан-удэнца-должника не пустили на борт самолёта в Турцию
Улан-удэнца-должника не пустили на борт самолёта в Турцию
Общество, 03.09.2020
Жителя Бурятии «развернули» в аэропорту Внуково
В Улан-Удэ устроят субботу донора
В Улан-Удэ устроят субботу донора
Общество, 03.09.2020
Доноров будут принимать до обеда
Иркутский ипподром признали культурным памятником
Иркутский ипподром признали культурным памятником
Общество, 03.09.2020
Иркутский ипподром появился больше века назад
В Улан-Удэ сегодня включат очень необычную подсветку
В Улан-Удэ сегодня включат очень необычную подсветку
Общество, 03.09.2020
Это будет сделано в рамках акции «Свет мира» - в честь 75-летия окончания Второй мировой войны ⠀
В Сети показали снимок Хамбо Ламы в молодости
В Сети показали снимок Хамбо Ламы в молодости
Общество, 03.09.2020
«Какой молоденький», - восхищаются пользователи
Инспекторов нацпарка в Бурятии похвалили за порядочность
Инспекторов нацпарка в Бурятии похвалили за порядочность
Общество, 03.09.2020
В Бурятии рассказали историю про забытые на Байкале серебряные серёжки
Писатель Сергей Минаев принял Забайкалье за Бурятию
Писатель Сергей Минаев принял Забайкалье за Бурятию
Общество, 03.09.2020
Ошибку Сергей Минаев допустил в эфире «Эха Москвы»
В Бурятии местами ожидается дождик
В Бурятии местами ожидается дождик
Общество, 03.09.2020
Погода в третий день осени будет тёплой
Фестиваль пушкинской поэзии в Бурятии будет посвящён Селенгинскому острогу
Фестиваль пушкинской поэзии в Бурятии будет посвящён Селенгинскому острогу
Общество, 02.09.2020
В Новоселенгинске состоится конференция «Пушкин и декабристы»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^