В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров

4 сентября инспекторы ГИМС проведут техосмотр маломерных судов
4 сентября в 9:30 в Улан-Удэ в местности Карьер возле посёлка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации.
Перечень необходимого для освидетельствования маломерного судна:
- паспорт, СНИЛС, ИНН и их копии;
- заявление (заполняется на месте освидетельствования);
- документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения маломерным судном;
- судовой билет маломерного судна;
- техническая документация на переоборудование маломерного судна (в случае его переоборудования);
- судно в комплектации со спасательными жилетами.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.
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