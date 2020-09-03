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В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров

В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
4 сентября инспекторы ГИМС проведут техосмотр маломерных судов

4 сентября в 9:30 в Улан-Удэ в местности Карьер возле посёлка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации.

Перечень необходимого для освидетельствования маломерного судна:

- паспорт, СНИЛС, ИНН и их копии;
- заявление (заполняется на месте освидетельствования);
- документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения маломерным судном;
- судовой билет маломерного судна;
- техническая документация на переоборудование маломерного судна (в случае его переоборудования);
- судно в комплектации со спасательными жилетами.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.
ГИМС маломерные суда
 
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