В Улан-Удэ устроят массовый техосмотр катеров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

4 сентября инспекторы ГИМС проведут техосмотр маломерных судов



4 сентября в 9:30 в Улан-Удэ в местности Карьер возле посёлка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов. Техосмотр – это обязательная процедура для допуска их к эксплуатации.



Перечень необходимого для освидетельствования маломерного судна:



- паспорт, СНИЛС, ИНН и их копии;

- заявление (заполняется на месте освидетельствования);

- документ, подтверждающий право пользования и (или) распоряжения маломерным судном;

- судовой билет маломерного судна;

- техническая документация на переоборудование маломерного судна (в случае его переоборудования);

- судно в комплектации со спасательными жилетами.



Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.

