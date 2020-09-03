Иркутский ипподром появился больше века назад
Иркутский ипподром признан объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликовала Служба по охране объектов культурного наследия региона.
«Вид объекта культурного наследия – достопримечательное место», - говорится в документе.
Иркутский ипподром был основан в 1900 году, когда городская дума выделили землю для организации бегов и скачек позади дач Трапезникова и Баскова. В том же году состоялась первая скачка на приз – победитель получил серебряные часы с портретом государя.
Сейчас ипподром находится в федеральной собственности и является акционерным обществом.
Иркутский ипподром признали культурным памятником
Общество, Фото:
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