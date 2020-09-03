Иркутский ипподром признали культурным памятником

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Иркутский ипподром появился больше века назад



Иркутский ипподром признан объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликовала Служба по охране объектов культурного наследия региона.



«Вид объекта культурного наследия – достопримечательное место», - говорится в документе.



Иркутский ипподром был основан в 1900 году, когда городская дума выделили землю для организации бегов и скачек позади дач Трапезникова и Баскова. В том же году состоялась первая скачка на приз – победитель получил серебряные часы с портретом государя.



Сейчас ипподром находится в федеральной собственности и является акционерным обществом.



